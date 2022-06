Padova, il Sindaco Giordani: “Squadra poco cattiva. In C servono piedi e testa”

"Mi hanno sempre parlato bene di Mirabelli che ha una grossa responsabilità - riporta Il Gazzettino - Io stesso so quanto sia importante avere un direttore sportivo di valore come Piero Aggradi. I soldi non sono tutto, io sono andato in Serie A al terzo tentativo, con la squadra più debole delle tre. Contano lo spirito di gruppo e lo spogliatoio. Il calcio è anche testa e alla squadra attuale rimprovero solo il fatto di averla vista con poca cattiveria sportiva. In C bisogna correre tanto, dare il massimo e mettere grinta e agonismo".