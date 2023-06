Monterosi, sollevato dall’incarico il ds ex Palermo Lucchesi. Il comunicato

E' ufficialmente addio tra il Monterosi Tuscia, club militante in Serie C, e il direttore sportivo ex Palermo Fabrizio Lucchesi

Si conclude dopo due stagioni l'esperienza di Fabrizio Lucchesi al Monterosi Tuscia. L'ex dirigente del Palermo era approdato in biancorosso dopo la storica promozione in Serie C, primo campionato tra i professionisti per il piccolo club laziale. Dopo il nono posto del primo anno con il raggiungimento dei playoff, questa stagione il Monterosi ha conquistato la salvezza nelle ultime giornate.