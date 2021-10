Monterosi, il patron Capponi: “Dalla 3a categoria alla Serie C, adesso il sogno A”

Le parole del numero uno del Monterosi che ha raccontato la favola del club biancorosso

Queste le parole di Luciano Capponi , patron del Monterosi intervenuto in merito all'inizio di stagione della compagine biancorossa, al primo anno di Serie C . Attualmente al sedicesimo posto del Girone C , la franchigia laziale ha stupito non poco in questo avvio di campionato, ottenendo ben 13 punti e rivelandosi un avversario non semplice per diverse squadre del gruppo del Palermo . Una storia che parte da lontano, addirittura dalla terza categoria, campionato dilettantistico dal quale il Monterosi è passato alcuni anni fa.

Ai microfoni di Rai Sport, il patron Capponi ha raccontato proprio la favola legata all'approdo del club in Lega Pro, sottolineando come il sogno di una promozione nelle serie superiori non sia così impensabile. Ecco le sue parole: "Da un campo di terza categoria ho portato questa piccola realtà in Serie C. Siccome l'ho sognata per tutta la vita, perché non sognare la Serie A. Siamo l'unico paese a non avere ultras, questo traguardo non è arrivato grazie alla quantità economica investita ma grazie all'unità dello spogliatoio, creando una sinergia molto più vincente rispetto ai reali valori agonistici. Stiamo pensando a un grande stadio con un grande spazio per i bambini. Non sono entrato nel calcio per il business ma per i bambini che sono il nostro futuro".