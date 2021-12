Monopoli, Colombo: “Noi pronti a tutto. Useremo armi giuste al momento giusto”

Le parole del tecnico del Monopoli, Alberto Colombo, alla vigilia del derby contro la Fidelis Andria

Mediagol (gm) ⚽️

Alla vigilia dell'ultimo match del girone di andata di Serie C, il tecnico del Monopoli Alberto Colombo, è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il momento vissuto dalla squadra: attualmente al terzo posto in classifica. Ad attendere la compagine pugliese, ci sarà la Fidelis Andria.

"Il bollettino medico prevede un rientro, quello di Nocciolini, nei convocati per Andria. Tutto il resto rimane invariato, le assenze sono quelle delle partite precedenti. Dal punto di vista psicologico la squadra sta bene, nonostante gli ultimi risultati non siano stati quelli che avremmo voluto, pensato e avremmo meritato sul campo. Dal punto di vista fisico la condizione è buona, anche se molti giocatori hanno bisogno di riposo, essendo sempre scesi in campo. Ben venga questa sosta, ci permetterà di recuperare gli infortunati e di recuperare fisicamente e mentalmente chi ha giocato con più continuità in questi primi cinque mesi".

"L'Andria è una squadra che ama giocare. Non so che difficoltà abbia, ma se guardo la rosa credo sia di buon valore nei singoli. Poi, per quanto riguarda la dinamica della partita, dobbiamo essere pronti a tutto. L'obiettivo è quello di fare la partita. Se saremo bravi a gestire il pallone creeremo più presupposti per far male agli avversari, al contempo dobbiamo essere in grado di tirar fuori le caratteristiche dei nostri singoli anche nelle ripartenze. Bisogna utilizzare le armi giuste al momento giusto".