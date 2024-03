Mantova, Possanzini: “Ultimi passi sono i più complicati, c’è paura di non farcela”

Davide Possanzini, allenatore del Mantova , in vista del match con l' Atalanta U23 che potrebbe essere decisivo per la promozione in Serie B , ha dichiarato:

"La concentrazione è una cosa naturale, quello che potrebbe ingannare è la tensione che provi in questo momento. Siamo vicini al risultato ma gli ultimi passi di una corsa sono i più complicati. C'è stanchezza, emozione, paura di non farcela. Come detto dobbiamo cercare tutti questi pensieri e pensare alla partita, che sarà molto difficile. L'Atalanta ha un modo di giocare tutto suo, ti spinge al limite. Sarà una gara piena di duelli. Dobbiamo pensare a quello in campo, dobbiamo trarre le energie positive dall'entusiasmo che si respira, trasformarlo in benzina per conquistare un risultato positivo".