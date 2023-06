Lecco, Foschi sfida il Foggia: “Volontà di emergere, ci siamo e se ne accorgeranno”

Vera e propria rivelazione dei playoff di Serie C , il Lecco ha superato anche il Cesena ai rigori guadagnando la finale, dove sfiderà il Foggia di Delio Rossi . Percorso super positivo per i lombardi, che erano partiti sfavoriti alla vigilia e adesso sono a un passo dalla Serie B . Al termine del match contro i bianconeri, il tecnico del Lecco Luciano Foschi è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Abbiamo fatto una buona gara, ma conta che è la vittoria di tutti, di chi ha giocato un po’ meno. Questo è un bel gruppo, questi ragazzi avevano tanti compagni in panchina che non potevano entrare ma sono venuti in trasferta con noi. La partita è finita 2-2 e l’abbiano portata a casa ai rigori: abbiamo cercato di non fare gli errori dell’andata. Nei 180’ credo che abbiamo meritato. Qui c’è la grande volontà di voler emergere: c’è anche il Lecco nei playoff e magari se ne accorgeranno in tanti, visto che si è festeggiato ai sorteggi".