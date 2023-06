Lecco-Foggia, Foschi: “Rossi ha fatto la storia della Serie A. Vogliamo sognare”

Vera e propria rivelazione dei playoff di Serie C , il Lecco ha superato anche il Cesena ai rigori guadagnando la finale, dove sfiderà il Foggia di Delio Rossi . Percorso super positivo per i lombardi, che erano partiti sfavoriti alla vigilia e adesso sono a un passo dalla Serie B . In vista del match contro i satanelli, il tecnico del Lecco Luciano Foschi è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Sarà bello a Foggia come lo è stato a Cesena: abbiamo rispetto della loro storia, ci saranno undici giocatori contro altri undici che proveranno a superarsi. Sappiamo l’importanza, sappiamo tutto quello che ci potrà dar fastidio. Che l’ambiente possa essere ostile si sa, poi rimane una partita di calcio dove tantissimi tifosi faranno rumore e tifo per la propria squadra: ci faremo forza con i nostri. Tutti quelli che verranno lo faranno per sostenerci, per noi saranno centomila. Vogliamo continuare a sognare. I play off non hanno classifiche, non si possono paragonare ad altro. I paragoni sono fuori luogo, il calcio si divide in due sfaccettature: sul campo ci sono le squadre più forti e quelle più brave, il Foggia è arrivato in finale perché è stato il più bravo. Chi ci è arrivato, è stato più bravo e più fortunato: sempre facile parlare da fuori, poi bisogna giocare ogni tre giorni e ci sono tante piccole componenti che vanno al di là della forza delle singole squadre"