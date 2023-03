Juventus NextGen-Vicenza 1-2, show allo Stadium: la riprende Jimenez in extremis

Il Vicenza supera la JuveNextGen nell'andata della finale di Coppa Italia Serie C

All'Allianz Stadium termina 1-2 la finale d'andata di Coppa Italia Serie C tra Juventus Next Gen e Vicenza. Vantaggio veneto nel primo tempo con Stramaccioni, nella ripresa Illing pareggia subito i conti per gli uomini di Brambilla. Nel finale la spunta Jimenez per i biancorossi. Sulle tribune presenti Allegri, Padoin, Pinsoglio e Danilo, insieme a circa 20 mila spettatori. La gara di ritorno è in programma il prossimo 11 aprile.

La prima occasione pericolosa è per la Juventus dopo tredici minuti. Soulè imbuca Pecorino che si ritrova solo davanti a Iacobucci, spedendo però a lato. Il Vicenza non tarda a rispondere. Ronaldo controlla palla e calcia da fuori area e testa i riflessi di Crespi, la difesa poi libera in angolo. Tre minuti più tardi ospiti ancora vicini al vantaggio. Begic porta palla sulla sinistra, il suo cross al centro è indirizzato verso la testa di Ferrari che colpisce e manda verso la porta, ma ancora una volta Crespi vola e si supera. Nel finale di primo il Vicenza trova il vantaggio con Stramaccioni, abile a insaccare in rete sugli svluppi di una punizione battuta da Ronaldo.

Pronti, via alla ripresa e la Juventus trova il pareggio con Illing-Junior, che si avventa sulla respinta di Iacobucci dopo la punizione di Soulè e spinge in porta. Secondo tempo meno attivo dopo la girandola di emozioni del primo. ' Al 70' magia di Soulé sulla destra, pallone per Sersanti che di destro spara alto da ottima posizione. La risposta del Vicenza arriva con l'ex PalermoStoppa, appena entrato, che controlla bene e conclude in porta trovando un attento Crespi. Nell'ultimo minuto prima del recupero il Vicenza trova il nuovo vantaggio, una perla di Jimenez trafigge Crespi e porta avanti la compagine di Modesto. Al 90' però la Juventus rischia il clamoroso pareggio con Pecorino, la sfera si infrange sulla traversa.