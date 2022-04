Bari, il “San Nicola” va verso il tutto esaurito contro un Avellino affamato di punti

Si accende la corsa al secondo posto tra Avellino, Catanzaro, Palermo e Monopoli. Gli irpini scenderanno in campo in un San Nicola gremito

Dopo il primo match point fallito contro la Fidelis Andria, con un "San Nicola" gremito e pronto ad esplodere di gioia, il Bari ha ottenuto la matematica promozione in Serie B ancor prima di scendere in campo contro il Latina, visto il ko a sorpresa del Catanzaro di poche ore prima contro il Monterosi.

Domenica 10 marzo alle ore 17.30 andrà in scena Bari-Avellino, match dai tre punti pesantissimi non tanto per i biancorossi bensì per gli irpini, in piena corsa per il secondo posto e galvanizzati dalla rete di Di Gaudio nei minuti finali del precedente match contro la Turris. Dopo i 25mila spettatori presenti al "San Nicola" nella scorsa partita casalinga dei "galletti", vedremo quanti tifosi biancorossi saranno pronti a festeggiare il trionfo stagionale, con le lunghe code ai botteghini sembrano promettere bene.