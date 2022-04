Bari, Polito: “Scritto la storia. Ultime gare? Non tratteremo bene nessuno”

Le parole del direttore sportivo del Bari, Ciro Polito, pochi giorni dopo il successo a Latina dei biancorossi: matematicamente promossi in B

Sul rush finale di campionato: “ Abbiamo tre partite da giocare e dato che non siamo stati trattati bene da nessuno, non tratteremo bene nessuno. Giocheranno anche i giocatori che hanno giocato meno. Poi avremo la Supercoppa, che giocheremo per vincere perché avere quello scudettino sulla maglia fa sempre piacere. Il Bari è dei baresi. C’è gente che non ha dormito la notte per fare l’accoglienza. Questo momento fa parte della storia . Io li ringrazio tanto”.

Sul futuro di Mignani: “Sarebbe un’apoteosi non confermare mister Mignani. Qualche collega vostro ha messo in dubbio in un motivo così delicato. Nei miei principi mi ha offeso. Fabio Caserta è un mio amico prima che allenatore, così come Sottil. E allora si allena per amicizia? Mignani non lo conoscevo, ma è diventato allenatore del Bari. Se lo metto sul mercato mi mangiano. Mi hanno già chiamato per chiedere di Mignani. Nella gestione è stato impeccabile, abbiamo avuto poche difficoltà ma non si può non confermarlo. A meno che non mandino via Polito”.