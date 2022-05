Baldini: “Stadio pieno non fa paura. Triestina? Noi bravi a soffrire, De Rose out…”

Le dichiarazioni live in conferenza stampa del tecnico del Palermo, Silvio Baldini, alla vigilia della sfida contro l'Entella

Archiviato il primo turno della fase Nazionale dei Playoff di Serie C , il secondo turno è pronto a prendersi la scena. La Virtus Entella ospita il Palermo per l'andata dei quarti del mini-torneo, in una sfida che andrà in scena domani sera al "Comunale" di Chiavari. Impegno, alla vigilia del quale, il tecnico Silvio Baldini ha parlato in conferenza stampa.

"Nota positiva contro la Triestina? Loro ci hanno fatto gol al settantasettesimo del primo tempo, e in diciannove minuti non abbiamo più subito un tiro in porta. Siamo cresciuti con l'ingresso di Soleri e abbiamo trovato il pari con Luperini. La squadra ha saputo fare le cose più importanti, ha saputo soffrire. Non tutte le volte può andar bene, c'è da prendere di buono tutto quello che riusciamo a vedere. Su quello che è andato male abbiamo cercato di lavorarci. De Rose out? Uno tra Damiani e Odjer giocherà. Tifosi? Il calcio è passione, il tifo è la gente. Più gente dalla nostra parte più riusciamo a dare il meglio di noi. Contro la Triestina senza il pubblico avremmo perso. Il pubblico non ti mette paura. La paura viene a quei giocatori che non hanno il fuoco dentro, nel Palermo di queste figure non ne ho viste. I ragazzi si applicano e io sono ben felice di allenare questo gruppo. Brunori? Ha fatto venticinque gol, non so per quante domeniche di fila ha segnato. La cosa importante è che quando non segna lui c'è qualcun altro che fa gol. A noi interessa il Palermo e non Brunori. Noi siamo felici di averlo con noi perché sappiamo che è un giocatore che non c'entra niente con questa categoria ma a me interessa il Palermo".