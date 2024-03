Ancona, ufficiale: l’ex Palermo Boscaglia è il nuovo allenatore. I dettagli

Nuova avventura in Serie C per Roberto Boscaglia : il tecnico originario di Gela è il nuovo allenatore dell' Ancona . L'allenatore siciliano ha firmato un contratto che lo legherà al club marchigiano fino al prossimo 30 giugno, con opzione per un altro anno in caso di salvezza. Di seguito, il comunicato diramato sul sito di riferimento della società biancorossa.

"Roberto Boscaglia è ufficialmente il nuovo allenatore dell’Ancona. Al tecnico gelese è stata infatti affidata la guida tecnica della prima squadra fino al 30 giugno 2024, con rinnovo automatico in caso di salvezza. Cinquantacinque anni, Boscaglia inizia la sua esperienza di allenatore nel 2003 in Sicilia partendo dai dilettanti, con il Licata prima e l’Akragas poi, dove al suo secondo anno vince la Coppa Italia Regionale, mentre con Alcamo e Nissa nei due anni successivi trionfa nei campionati di eccellenza raggiungendo la Serie D. Il tecnico nel 2009 passa al Trapani, dove inizia la cavalcata dalla Serie D fino al raggiungimento della serie cadetta nella stagione sportiva 2012/2013, ottenendo vittorie di squadra a successi personali come Panchine d’argento e oro. Dopo 10 anni trascorsi in terra siciliana si trasferisce in Lombardia, dove guida per due anni il Brescia intervallato da un anno in Piemonte con il Novara, entrambe nel campionato di Serie B. Nel 2018 Boscaglia inizia il suo capitolo con la Virtus Entella, portando i liguri alla vittoria del campionato all’ultima giornata ai danni del Piacenza. L’anno successivo con il club di Chiavari taglia il traguardo delle 200 panchine in B. Nel suo percorso, Boscaglia, è poi tornato in Sicilia a Palermo, prima di fare tappa a Foggia. Boscaglia, dirigerà già oggi l’allenamento al Del Conero. Al mister i migliori auguri da parte della società e il benvenuto in biancorosso".