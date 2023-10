Venezia-Parma, le probabili formazioni: Vanoli vs Pecchia, scontro al vertice. Ok Man

Venti punti i crociati, quindici i padroni di casa. Sfida tra prima e terza forza attuale del campionato. Entrambe desiderose di riscatto - quest'anno - dopo l'eliminazione dai playoff dell'anno scorso, entrambe per mano del Cagliari , oggi in Serie A . L'obiettivo è lo stesso, mirare il paradiso e giocare da grandi squadre. La squadra di Pecchia - infatti -non ha mai perso in quest'inizio di campionato: sei vittorie, due pareggi, sedici gol fatti e quattro subiti. Dall'altra quella di Vanoli , meno continua del più quotato avversario ma sicuramente tra le migliori: quattro successi, tre pari e un solo ko (per mano del Palermo di Eugenio Corini ). Undici le reti siglate, sei quelle concesse.

L'ultimo match il Venezia l'ha vinto in rimonta, 1-3 in casa del Modena (rivale dei rosanero odierno), grazie ai gol di Altare , Gytkjaer e Bjarkason . Dall'altra parte il solito Parma , che non si fa fermare neanche dalle grandi di questo campionato. Un successo di spessore quello di Bonny e compagni a Cremona contro la squadra di Stroppa : 1-2 e tre punti in più a tinte bianconere. Decisivi Hernani e Man .

La compagine di Vanoli è una squadra abile in entrambe le fasi di gioco. Aggressiva, corta e compatta in fase di non possesso. Manovriera con la palla e sorretta da un impianto di gioco tangibile. Forse non molto incisiva negli ultimi trenta metri, ma come detto nelle righe superiori, al Braglia i gol sono arrivati, anche in abbondanza. D'altro canto, nel complesso, per intensità, linearità ed incisività della proposta offensiva, il Parma è stata certamente una delle squadre più brillanti e convincenti del campionato attuale di Serie B. Il 4-2-3-1 proposto dal tecnico ex Verona funziona e diverta, la squadra si dimena con armonia e tonicità sul terreno di gioco, pressando alta, facendo circolare la sfera con grande fluidità e spesso in verticale, trovando ampiezza, profondità e tempi giusti per far breccia nei complicati dispositivi difensivi delle squadre più o meno note in cadetteria.