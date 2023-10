Modena-Palermo, al Braglia l’ultima vittoria è rosanero. In gol Valente: i precedenti

I precedenti tra Modena e Palermo allo stadio “Alberto Braglia", terminata con il risultato di 0-2 la scorsa stagione.

Cercare la terza vittoria consecutiva fuori casa e in generale in campionato per il Palermo di Eugenio Corini attualmente secondo in classifica dopo le vittorie con Venezia e Sudtirol, quindi match con il Cosenza che per il momento resta unico k.o. rimediato dai rosanero in questo primo scorcio di stagione. Obiettivo tornare alla vittoria che manca da quattro turni per il Modena. Questo e tanto altro il match dell'ottavo turno del campionato di Serie BKT tra il Modena di Paolo Bianco, voglioso di fronte al proprio pubblico di riottenere i tre punti per alimentare il sogno playoff, ed il Palermo di Eugenio Corini, che vuole conquistare maggiore terreno per avvicinarsi al Parma capolista. Il match è in programma quest'oggi, sabato 4 ottobre, allo stadio "Alberto Braglia" alle ore 14:00.

I PRECEDENTI

Modena e Palermo si affrontano per la venticinquesima volta allo stadio "Alberto Braglia". Dalla stagione 2002-2003, ovvero l'annata in cui Maurizio Zamparini ex presidente della compagine rosanero acquistò le quote del club siciliano. I padroni di casa non hanno mai conquistato i tre punti.

MODENA-PALERMO 1-1 (SERIE B 2013/2014)

Partita di esordio del campionato di Serie B 2013/2014, stagione che i tifosi rosanero si ricorderanno sempre con grande positività. Infatti, a fine anno i siciliani con un'incredibile cavalcata torneranno in massima serie una stagione dopo la retrocessione. La gara giocata sabato 24 agosto alle ore 20:30 vide una prestazione poco brillante degli ospiti. Il Palermo allenato inizialmente da Gennaro Gattuso, prima dell'esonero, soffrì le azioni del Modena di Walter Novellino. Il primo tempo fu molto bloccato da segnalare una traversa dei canarini. Proprio all'ultimo minuto i rosanero la sbloccarono con un colpo di testa di Andjelkovic su un corner contestato e su quell'azione terminò la prima frazione di gioco. Nella ripresa molto attivi i padroni di casa alla ricerca del pareggio. Altro legno colpito dagli uomini in maglia gialla, con la porta difesa da Stefano Sorrentino che sembrava stregata. Anche qui verso gli ultimi minuti ci pensò Surraco entrato dalla panchina ha segnare e regalare il primo punto in campionato ai suoi.

MODENA-PALERMO 0-2 (SERIE B 2022/2023)

Prima vittoria per il Palermo in trasferta in quella stagione all'undicesima giornata. I rosanero che venivano dal doppio pareggio casalingo contro Cittadella e Pisa riuscirono a guadagnare tre punti vincendo 0-2. Il primo tempo fu molto equilibrato con azioni da una parte e dall'altra ma a sbloccare il match ci pensò Brunori su un calcio di rigore procurato da Di Mariano. I canarini attaccarono molto grazie alle invenzioni e al piede fine di Tremolada ma si imbatterono in un Pigliacelli in stato di grazia. Nel minuti di recupero della prima frazione ci pensò Valente al volo ad incanalare il match nel binario giusto. Nella ripresa subito siciliani in avanti con il bomber nativo di Macaè. Gialloblù molto attivi sul finale di partita soprattutto con un tiro a giro scagliato da Oukhadda che venne parato dal portiere siculo con un volo plastico.

