Ciaramitaro: “Palermo, occhio a Manconi. Tutto su Corini e mercato rosa. A Modena…”

Maurizio Ciaramitaro e quella fede rosanero che non è stata mai scalfita durante il suo lungo ed intenso percorso da calciatore professionista.

L'ex centrocampista anche del Palermo , con i rosanero però poche presenze in prima squadra, ha provato ad analizzare la campagna acquisti condotta dalla dirigenza del club di Viale del Fante nel corso della sessione estiva di calciomercato, focalizzandosi particolarmente sul reparto nevralgico. Il classe '82, attualmente procuratore sportivo, ha rilasciato una lunga intervista alla redazione di Mediagol.it nel corso della quale si è anche soffermato sul prossimo match tra la compagine di Eugenio Corini ed il Modena guidato da Paolo Bianco , altro suo ex club.

MODENA : "Bianco lo conosco, ci ho giocato contro tante volte. E' un allenatore giovane ma ha fatto tanta esperienza ed è preparato. Ho visto giocare la sua squadra diverse volte ed ha diversi giocatori importanti. Mi piace tanto Manconi, con il quale ho giocato insieme a Trapani. Ha delle qualità e dei colpi importanti. Poi mi piace tantissimo anche Fabio Gerli, essendo un centrocampista. E' una squadra che ha tanto entusiasmo e che se gioca come sa può mettere in difficoltà tutti".

MODENA-PALERMO : "Mi aspetto una partita aperta. Il Palermo fuori casa ha dimostrato di essere cinico. Per adesso vedo che riesce ad esprimersi meglio fuori casa che al Barbera. Il Modena ha tanto entusiasmo e sarà una bella partita. Io da palermitano mi auguro che vincano i rosanero, ma il Modena è una compagine importante, che può mettere tanto in difficoltà il Palermo e serve un buon approccio".

CORINI: "Il mister l'anno scorso ha ottenuto ciò che gli hanno chiesto. Ovvero la salvezza. Non è riuscito a raggiungere i playoff per poco. Mentre quest'anno si sono dichiarati apertamente, visto che hanno fatto una squadra importante. Gli hanno preso tanti giocatori importanti. Corini ha il diritto di allenare una squadra che può giocarsi il campionato, ma bisogna farlo lavorare e avere tanta pazienza. Deve lavorare in serenità".