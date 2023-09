Venezia-Palermo, Vanoli: “Rigore ci ha destabilizzati. Vince la squadra più matura”

Il Palermo si rialza dopo il ko col Cosenza e trova tre punti pesantissimi contro una diretta concorrente come il Venezia. Rosanero trascinati da un più che ritrovato Matteo Brunori autore di una tripletta. Formazione di Corini a quota 13 ad una sola lunghezza dal Parma capolista. Il Venezia viene sorpassato proprio dai siciliani. Questo il pensiero in sala stampa del tecnico lagunare, Paolo Vanoli:

"Il rigore ci ha destabilizzato, poi ho visto un ottimo Venezia. Faccio i complimenti ai ragazzi, era una partita che abbiamo affrontato a viso aperto. Volevamo vincerla, l’episodio su calcio d’angolo ci ha spento. È una squadra in crescita, ma anche questo Venezia sta dimostrando ottime cose. A volte ci manca quella tranquillità e furbizia di fare qualcosa in più, sicuramente lo troveremo. Ora testa alla prossima. Due punte? Mi ha soddisfatto, i meccanismi bisogna allenarli, però quelle poche volte che hanno combinato l’hanno fatto bene. Dobbiamo portarti piano piano vicino all’area di rigore per farlo esprimere al meglio. Rimpianti? No. Sinceramente oggi ha vinto la squadra che è stata più matura. Questa è stata la differenza. Bravi perché soprattutto a metà campo hanno messo molta più esperienza.