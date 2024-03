Venezia, Candela: “Palermo attrezzato per stare in cima. Daremo 100% fino alla fine”

E' tutto pronto per Palermo-Venezia, match valevole per la 30ª giornata di campionato di Serie B. La sfida è in programma venerdì 15 marzo alle ore 20.30 allo stadio “Renzo Barbera”. Questa mattina presso la sala stampa di Ca’ Venezia, è intervenuto ai microfoni ufficiali del club il difensore Antonio Candela per presentare il delicato impegno contro i rosanero. “Contro il Bari abbiamo fatto un ottima partita, siamo partiti molto forte in una gara condizionata dalla pioggia. Sulla nostra palla persa avremmo potuto evitare di prendere gol e sicuramente dobbiamo migliorare su questo. Era comunque evidente che sotto il punto di vista fisico stavamo bene nonostante le tante energie spese, a livello difensivo dobbiamo ancora migliorare e sicuramente lo faremo. Mancano ormai nove partite da giocare come fossero delle finali, a maggior ragione contro il Palermo visto che è uno scontro diretto. Vogliamo arrivare alla sosta al meglio, sappiamo di essere un gruppo forte che può fare grandi cose. Il Palermo è una squadra forte e strutturata per stare nelle prime posizioni ma noi vogliamo pensare alla nostra prestazione. Un paio di mesi fa abbiamo avuto un calo forse ma ora ci sentiamo al meglio a livello fisico. Come dice il Mister in un campionato alla lunga vince chi ha la miglior difesa, vuol dire che dobbiamo impegnarci per prendere meno gol. Davanti abbiamo dei giocatori molto forti e in fase offensiva sicuramente abbiamo fatto bene, subiamo qualche rete di troppo nelle ripartenze.Vogliamo rimanere aggrappati alle prime posizioni,saranno nove partite in cui dovremo dare il massimo e fino alla fine ce la giocheremo con le nostre avversarie. Forse dopo la partita di Parma, nonostante la sconfitta, abbiamo capito di potercela giocare alla pari contro tutti, eravamo delusi dal gol subito negli ultimi minuti ma allo stesso tempo consapevoli della nostra forza. Il ruolo di esterno nel centrocampo a cinque sicuramente mi consente di avere più campo davanti, è un ruolo che ho fatto tutto l’anno scorso e non ci è voluto molto tempo per riprendere le misure.“