Venezia, Bjarkason: “Siamo sulla strada giusta, testa al Como”

Successo del Venezia nella sfida interna contro il Cittadella, andata in scena nel turno infrasettimanale di Serie B. Una vittoria analizzata dal centrocampista Bjarki Bjarkason intervenuto ai canali ufficiali del club lagunare.

"Sono molto contento per il mio gol che ha aiutato la squadra a vincere la partita, sappiamo che sarebbe stata dura ma siamo riusciti a portare a casa la vittoria facendo felici i nostri tifosi. Crediamo nel lavoro e in ciò che stiamo facendo, siamo sulla strada giusta e pensiamo sempre di partita in partita. Ora siamo già concentrati sulla gara di domenica contro il Como".