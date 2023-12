Venezia, Altare: “Società sana e grande gruppo, ma restiamo con i piedi per terra”

“Dobbiamo rimanere con i piedi per terra, è un campionato tosto e avremo sicuramente degli ostacoli da affrontare. Vogliamo continuare a lavorare duro tutti i giorni con il Mister per limare i dettagli in vista della prossima partita che sarà una prova importante per confrontarci con una grande squadra e capire a che punto siamo della nostra crescita. Oltre al lavoro singolo, si ottengono i risultati con il lavoro di tutti i reparti e del gruppo. Quando si scende in campo lo si fa in undici ma chi entra dalla panchina a gara in corso è fondamentale, faccio i complimenti ai miei compagni che ci stanno dando una grande mano e ci stanno facendo diventare una squadra".

Così nella consueta conferenza stampa di metà settimana in casa Venezia, il difensore Giorgio Altare. Il numero 15 arancioneroverde, intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti, ha analizzato il momento vissuto dalla squadra: prima in classifica a quota 33 punti, in compagnia del Parma. Quando sono arrivato ho trovato già un bel gruppo, è stato facile inserirsi. La società è sana e mi ha voluto fin da subito per questi motivi non ho esitato quando la proposta si è presentata. Già nella scorsa stagione ho visto un Venezia che ha finito il campionato in grande forma e quest’anno si sta vedendo la continuità di rendimento abbinata alla gestione e all’organizzazione che c’è dietro, che è di livello molto alto. Non solo i giocatori portano i risultati ma anche tutto lo staff e le persone coinvolte che lavorano nel club. Vanoli è esigente, chiede di dare il massimo in allenamento perché poi i risultati si vedono in partita e noi vogliamo accontentarlo perché crediamo fortemente nel lavoro.“