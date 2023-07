Vasic: “Non vedo l’ora di giocare al Barbera, sogno la Serie A”

"Sono felice e carico. Quando parli di Palermo parli di storia. Sono carico e voglio fare le cose fatte bene. Il Barbera l'ho visto da fuori, sono stato in vacanza a Palermo lo scorso anno. La spinta del Barbera è incredibile, non vedo l'ora di giocare lì. Il Palermo ha dimostrato di voler credere in me, questo ha fatto la differenza nella trattativa. Ho deciso subito, Andelkovic mi ha parlato di Palermo. Per me lui è stato importantissimo nel mio percorso di crescita e mi ha sempre parlato bene di Palermo. La Serie B per me è uno step in avanti, un giorno vorrò giocare in Serie A. Il Palermo ha ambizione e fa le cose per bene".