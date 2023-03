SudTirol, Salvatori: “Corsa Serie A? Conteranno gli episodi, ma niente assilli”

Con un incredibile quarto posto dopo ventotto giornate di campionato, la neopromossa Südtirol è considerata la più grande sorpresa della Serie B. Gli altoatesini, infatti, sono in piena corsa per il secondo posto - insieme a Genoa e Bari - che significherebbe promozione diretta in Serie A . Un momento brillante analizzato dal direttore sportivo Fabrizio Salvatori , durante un'intervista concessa sulle colonne de "Il Corriere dell'Alto Adige".

Sulla favorita, tra Bari, Genoa e Sudtirol: "Difficile, sono tre squadre con tecnici preparati, devo dire che magari il Südtirol può giocare con meno pressione e questo è certamente un dato positivo per gli altoatesini, non hanno infatti l’assillo di un grande club. Hanno un allenatore che conosco avendolo avuto come giocatore a Perugia, che ha preso la squadra in zona retrocessione e adesso sta facendo cose straordinarie. E c’è anche un direttore sportivo bravo, di nome e di fatto, che dopo aver vinto la C ha costruito un organico competitivo, spendendo il giusto perché la loro è una società virtuosa: il calcio ha bisogno di queste realtà".