SudTirol, Pfeifer: “Teniamo i piedi per terra. Nostro obiettivo è la salvezza”

Parola all’amministratore delegato del Sudtirol , Dietmar Pfeifer, intervenuto sulle colonne del quotidiano "Alto Adige" per parlare del rischio slittamento del campionato di Serie B causato dalle complicate situazioni di Reggina e Lecco :

“Con la situazione che si è venuta a creare, chi fa le cose fatte bene, chi fa una programmazione mirata, alla fine viene penalizzato. Se da una parte ciò che si è venuto a creare ci dà un po’ di fastidio, perché basterebbe far rispettare le regole e non interpretarle, dall’altra non ci deve influenzare: dobbiamo essere bravi a concentrarci su noi stessi e rispondere presenti quando ci chiederanno di partire”.