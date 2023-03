Sudtirol, Cissé: “Esordio da titolare con il Palermo? Sfruttate mie opportunità”

L'ITALIA- "L’obiettivo era di andare in Europa. Poi in Italia mi sono subito trovato bene, sono stato accolto da tante persone in gamba e disponibili che mi hanno aiutato a crescere dal punto di vista umano e a coltivare la mia grande passione per il calcio... Ed eccomi qui. Qui a Bolzano fin dal primo giorno mi sono sentito come se fossi sempre stato in questo gruppo. Tutti mi hanno coinvolto con grande calore. Allenatore e compagni, è stato davvero incredibile come mi abbiano fatto sentire uno di loro dal primo momento che ho messo piede nello spogliatoio".