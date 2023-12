Sudtirol, Bravo sull’esonero di Bisoli: “Venuto meno ambiente creatosi un anno fa”

“La dinamica che ci aveva portato a ottenere un meraviglioso ambiente era venuta meno, avevo la sensazione di poter mettere a rischio il risultato di tutti. Così ho deciso e valutato, insieme al club, ed è arrivato a malincuore l’esonero di mister Bisoli. Il gruppo di lavoro resta lo stesso, quindi Valente non partirà da zero, si sono messi tutti a disposizione e li ringraziamo. - continua Bravo - Il nostro progetto è di sopravvivenza, abbiamo 17 punti, non uno e anche se avessimo 2-3 punti in meno, il nostro campionato è questo: ciò che si è visto lo scorso anno era fantascienza. Qui serve l’energia per fare bene e la coesione, i campioni al Südtirol non arriveranno mai, a parte Masiello non abbiamo giocatori che hanno fatto dieci anni di B o di A, siamo tutti scommesse, anche il sottoscritto”.