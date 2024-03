Spezia, Tanco: “Salvezza possibile solo se uniti. Ci aspettano 10 finali”

Le dichiarazioni del difensore centrale dello Spezia, Gregorio Tanco, a pochi mesi dal suo approdo in Liguria.

⚽️ 6 marzo 2024 (modifica il 6 marzo 2024 | 14:46)

“Vamos a salvarci in dieci finali”.

Così il difensore centrale dello Spezia Gregorio Tanco, nel corso di un’intervista rilasciata al Secolo XIX. Il giocatore, arrivato a gennaio dal Banfield, ha fissato l’obiettivo soffermandosi inoltre sui suoi primi mesi in Serie B.

“Da quando gioco a pallone sogno di farlo in Italia perché per noi argentini il gioco italiano è avanti in tutti i sensi. Sono entrato nel migliore dei modi allo Spezia per aiutare la squadra e abbiamo fatto punti senza perdere, sono contento per me e i compagni”.

Due battute sulle sue caratteristiche: “Nessuno è perfetto, penso di avere ancora molto da migliorare, ma per riuscirci sono concentrato ogni giorno. Penso di essere valido in marcatura e anche nel tiro, ma credo sia giusto che siano gli altri a giudicarmi. In Argentina giocavo in ogni posizione difensiva, sia come centrale o braccetto in una difesa a tre sia come esterno a quattro. Modelli? Passarella è stato di sicuro uno dei più forti, ma sono cresciuto guardando le imprese di Ayala che ha giocato anche nel Napoli e poi ho ammirato davvero tanto Fabio Cannavaro”.

Chiosa sul finale di stagione e sul futuro: “Sono concentrato al massimo per far sì che lo Spezia rimanga in B, per dare soddisfazione di salvarci ai nostri tifosi nelle ultime dieci finali di campionato. Siamo un gruppo unito è importante migliorare nel bilancio dei gol, ma è un problema che riguarda tutti, non solo i nostri attaccanti. Dobbiamo riuscire a essere più pericolosi nella fase offensiva a partite da noi difensori, solo se tutta la squadra collabora riusciremo a centrare la salvezza”.

