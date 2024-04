Spezia, Hristov: “Più vicini alla salvezza, faremo di tutto per ottenerla”

“Innanzitutto spero con tutto il cuore che il tifoso si è sentito male si possa riprendere, questa vittoria è per lui. Sono tre punti pesanti, era molto importante vincere ed è stato bellissimo segnare al ‘Picco’ un gol così importante".

Così il difensore dello Spezia Petko Hristov intervenuto ai microfoni del Secolo XIX, per commentare la vittoria in casa contro l’Ascoli per 2-1.