Spezia, Evacuo: “Retrocessione da smaltire. Il Palermo sta volando ma mai dire mai”

"Smaltire una retrocessione non è mai semplice. Lo Spezia, però, credo abbia costruito una squadra importante e, quindi, tornerà sulla giusta carreggiata. Penso che arriverà ai playoff. C’è anche da dire che lo Spezia quest’anno ha investito molto sui ragazzi giovani. Molti di loro non hanno ancora l’esperienza giusta per questa categoria. Sono, comunque, investimenti giusto per la società. Il mister sta cercando di arrivarci con il gioco al gol. Nel calcio succede spesso che se non si finalizza non arrivano i risultati”.