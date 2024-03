Spezia, Esposito: “Troppe scorie negative. Volevamo la A, ora dobbiamo salvarci”

“Questa stagione la reputo formativa. Volevamo ambire alla vittoria del titolo, invece ci ritroviamo a lottare per non retrocedere. La scorsa estate mi hanno cercato due o tre club di Serie A. Ma lasciare la squadra mi sembrava un po’ come ‘scappare’ e non mi sembrava giusto”. L’ho dimostrato ancora quest’anno: non sono uno che scappa dalle difficoltà”