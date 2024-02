Spezia, dopo Verde pronti anche Zoet e Nikolaou: allungamento del contratto

Lo Spezia sta rinnovando i contratti dei calciatori utili alla causa ligure. Dopo aver prolungato il contratto al fantasista Daniele Verde , che andrà a guadagnare quasi un milione con i bonus fino al 2027, i liguri sono al lavoro per blindare altri due calciatori dell’attuale rosa come il portiere Joroen Zoet e il centrale e capitano Dimistris Nikolaou .

Come riferito dal Secolo XIX il club avrebbe già trovato l’accordo con il difensore greco per prolungare la sua avventura fino al 2028, due anni in più rispetto all’attuale scadenza, con il documento che deve essere solo depositato per diventare ufficiale. Per quanto riguarda il portiere, in scadenza a fine stagione, si lavora invece su altri due anni di contratto (dunque fino al 2026) con un ritocco dell’ingaggio attualmente poco sotto i 400mila euro lordi.