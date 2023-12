Spezia, D’Angelo: “Ascoli? In campo con grinta e umiltà. Intrapresa strada giusta”

"Le prestazioni sono state buone, ma se non abbiamo raccolto punti significa che dobbiamo fare meglio, senza parlare di sfortuna; dobbiamo continuare a lavorare e fare di più per ottenere le vittorie di cui abbiamo bisogno. Normale che qualche scoria di una sconfitta al 94’ nei primi allenamenti rimanga, ma ho visto una squadra che si è allenata molto bene, determinata a fare punti ad Ascoli, in un campo molto difficile. Cerco di motivare ogni giorno i ragazzi e la squadra sta dando ottime risposte, come credo si sia visto sul campo, specialmente contro il Parma; chiaro che ora manca quello step fondamentale che è la raccolta di punti, ma so che la strada intrapresa è quella giusta. Chiedo a tutti i ragazzi un profondo sacrificio nella fase difensiva e stiamo lavorando molto bene da quel punto di vista, con la squadra che contro il Parma ha dato prova di grande compattezza, contro una rosa molto forte".

Sull'Ascoli: "E' una squadra che conosce bene questa categoria, formata da calciatori che hanno giocato in Serie B per diverse stagioni, perciò servirà una partita di grandissima attenzione se vorremo portarla dalla nostra parte; la classifica è negativa, non possiamo pensare di essere presuntuosi, ma dobbiamo scendere in campo con la determinazione di mangiarsi il pallone in ogni secondo, in ogni zona del campo, lavorando tanto senza pensare al passato, ma vivendo solo ed esclusivamente la realtà del presente, giocando con grinta e umiltà e mettendo in campo un'idea mentale differente, perchè sappiamo che dobbiamo fare più punti possibili, sempre, a prescindere dalla partita".