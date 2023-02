Spal, De Rossi vicino all’esonero: Tacopina sceglie Oddo come nuovo tecnico

Continua a sprofondare in classifica la Spal , uscita sconfitta anche nell'ultimo turno di Serie B contro il Venezia , scontro diretto contro una concorrente per il mantenimento della categoria.

Traballa ancora, dunque, la già poco stabile panchina di Daniele De Rossi, il quale ha raccolto una striscia negativa di tre sconfitte consecutive. Secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, il presidente del club spallino Joe Tacopina sarebbe intenzionato a sollevare dall'incarico il tecnico romano per affidare la guida a Massimo Oddo. Ultima esperienza per l'ex Milan e Lazio in quel di Padova, con i biancoscudati arrivati in finale dei playoff di Serie C ma usciti sconfitti contro il Palermo allenato allora da Silvio Baldini.