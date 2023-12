Serie B, Scozzarella: “Parma e Venezia hanno qualcosa in più. Mi incuriosisce il Como”

"Al 'Picco' è stata una partita solida, probabilmente meno dominata rispetto alle altre. Al contempo abbiamo potuto notare altri aspetti del Parma. Mi ha fatto piacere vedere che in uno stadio complicato, contro una squadra in difficoltà ma al contempo forte, il Parma abbia continuato a proporsi e creare occasioni fino al 95'. Il rischio fa parte del gioco, penso che il modo di affrontare la partita della squadra crociata sia stato premiato". Lo ha detto Matteo Scozzarella , intervistato ai microfoni di "ParmaLive". Fra i temi trattati dall'ex centrocampista del Parma anche la vittoria conquistata in extremis dalla squadra di Fabio Pecchia allo Stadio "Picco" contro lo Spezia di Luca D'Angelo . Ma non solo...

DA HERNANI A BONNY - "Io ho giocato con Hernani. Penso che lui sia un grande giocatore. Sono contento che sia tornato a Parma perché so che può dare tanto alla squadra. Hernani è sempre in linea con delle ottime prestazioni, anche se ci sono momenti in cui è un po' opaco. Ad ogni modo dà sempre delle garanzie. E' un bel centrocampista, è moderno, lui riesce a calciare in porta, fa assist. Hernani mi piace molto, posso solo parlarne bene. Bonny? E' entrato, come gli altri, con l'obiettivo di dare il proprio contributo alla squadra ducale. Non avevo dubbi sulle sue qualità, è stato decisivo, ha impegnato gli avversari. Al 95' è stato fondamentale per l'esito della partita. Questi sono segnali da parte di tutta la squadra di piena consapevolezza in ciò che si fa, ogni giocatore entra per dare il proprio contributo. Bernabè? Ha delle qualità che non sono discutibili. Lui è un ottimo giocatore, le sue qualità verranno fuori in maniera ancora più accentuata se il Parma continuerà a portare avanti questo tipo di campionato. Bernabé è un giocatore che merita di confrontarsi con la Serie A. E' questo che auguro a Bernabé, ma anche al Parma".