Serie B: poker Cittadella e Cremonese, pareggia il Venezia. Risultati e classifica

Sono cinque le sfide andate in scena questo pomeriggio alle ore 14:00, valevoli per la diciottesima giornata del campionato di Serie B. Settimo risultato utile consecutivo per il Cittadella che, fra le mura amiche dello stadio "Tombolato", ha battuto anche lo Spezia di Luca D'Angelo grazie alle reti messe a segno da Carriero e nella ripresa da Pittarello e Maistrello; non è bastato ai liguri il gol siglato da Moro. Blinda la vetta della classifica il Parma che, passata in svantaggio al minuto 8, ha vinto in rimonta contro la Ternana. Successo interno per la Cremonese, pareggiano Venezia e Palermo rispettivamente contro Lecco e Como.