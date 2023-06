Serie B, novità per la stagione 2023/24: c’è il calendario asimmetrico. Boxing Day…

"Relativamente ai diritti audiovisivi Betting Streaming e Betting Data per il quin-quennio 2024/2025 - 2028/2029 l’Assemblea è stata aggiornata sui supplementi di documentazione arrivati alla Lega B da parte dei due soggetti interessati al pacchetto. Ora le proposte saranno valutate e riportate all’attenzione della società per l’approvazione finale. L’Assemblea ha ribadito all’unanimità la necessità di tutelare il format a 20 squadre, ricordando come la Lega B sia stata in questa stagione protagonista di iniziative che hanno portato a nuovi, più restringenti, regolamenti presso la Federazione in sede di iscrizione all’insegna della tutela del principio dell’equa competizione".