Serie B, Martorelli: “Promozione? Il Palermo può ancora raggiungere l’obiettivo”

"De Rossi convince non soltanto nei risultati ma anche e soprattutto nel gioco. Porta al gol molti giocatori e il tecnico ha dato le motivazioni giuste". Così Giocondo Martorelli , intervenuto ai microfoni di "TuttoMercatoWeb". Diversi i temi trattati dal noto operatore di mercato: dalle prestazioni offerte dalla Roma dopo l'arrivo di Daniele De Rossi , alla lotta promozione relativa al campionato di Serie B . "Facile pensare che De Rossi meriti la riconferma? Assolutamente si. La storia insegna che quando ci sono autostima e fiducia si può centrare l’obiettivo. Un po’ i media, un po ‘ i tifosi, si illudono che non ci siano allenatori validi in Italia. De Rossi può fare un bel percorso e direi che possa continuare in giallorosso".

SERIE B - "I fatti lo dimostrano: il Parma fa corsa a sé. Come spesso succede ci sono dei momenti che le cose non girano, le ultime due sconfitte hanno creato dei problemi al Palermo ma ci sono ancora tante partite. Su chi punto per il secondo posto? Cremonese e Como oggi possono avere qualcosina in più. Ma Venezia e Palermo possono ancora raggiungere questo obiettivo. Il ritorno di Foschi a Lecco? Finalmente anche il presidente si è reso conto che non era responsabilità di Foschi. Non gli avevano fatto la campagna acquisti: sarà per lui una rivincita meravigliosa. Aver scelto di dargli la possibilità sarà una soddisfazione per lui", ha concluso Martorelli.