Serie B, Martorelli: “Playoff? Cremonese e Venezia le più attrezzate. Il Palermo…”

SERIE A - "Le ultime giornate sono tutte da vivere e giocare? La possibilità per molte squadre di centrare un posto in Champions è molto alta. Nelle zone basse Udinese-Napoli è una partita molto importante. Tutti hanno mosso la classifica. La classifica è molto aperta a qualsiasi risultato, la quota salvezza si è alzata notevolmente. Cosa hanno sbagliato Sassuolo e Udinese? Il Sassuolo ha perso Berardi che è un calciatore troppo importante. C’è stata probabilmente una valutazione dell’organico superiore rispetto alle aspettative. Per quanto riguarda l’Udinese quando pensi che sostituire Beto sia facile poi nascono dei problemi e poi quando cambi tre allenatori vuol dire che qualcosa non va".

SERIE B -"Al Como manca poco per andare in A? La partita contro il Cosenza è assolutamente alla portata. Le motivazioni delle due squadre sono completamente diverse. Il Palermo fatica e la Samp dopo un periodo di appannamento giocherà i playoff cercando di andare in A? Il Palermo prende troppi gol e la difesa non è eccezionale. La Samp dopo un addio molto difficile dovuto a tanti infortuni, sta facendo un campionato al di sotto delle storia ma ha un miglioramento notevole ma non mi sembra attrezzata per andare in A rispetto a squadre come Cremonese o Venezia", ha concluso Martorelli.