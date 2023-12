Serie B, le probabili formazioni delle 16.15: da Pisa-Ascoli a Sampdoria-Feralpisalò

Oggi si giocherà per intero la diciottesima giornata del campionato di Serie B! Nel corso dell'apertura odierna, Mediagol.it vi ha presentato tutte le sfide del torneo cadetto odierne e continua a farlo anche per i match delle ore 16.15: Pisa-Ascoli, Bari-Cosenza, SudTirol-Reggiana e Sampdoria-Feralpisalò. Tutte gare che comprendono squadre in ritardo in classifica o in corsa per salvarsi.