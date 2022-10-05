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DESIGNAZIONI ARBITRALI

Serie B, le designazioni arbitrali dell’ottava giornata d’andata

serie a
Da Frosinone-Spal a Genoa-Cagliari: le designazioni arbitrali dell'8° turno

Mediagol ⚽️

Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, V.A.R e A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per l'ottava giornata del Campionato di Serie B 2022/23 in programma venerdì, 7 sabato 8 e domenica 9 ottobre:

 

GENOA – CAGLIARI    Venerdì 07/10 h. 20.30

MARCHETTI

PALERMO – PERROTTI

IV:      DI MARCO

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:       BACCINI

 

ASCOLI – MODENA    h. 14.00

SERRA

VONO - FIORE

IV:      LEONE

VAR:     NASCA

AVAR:       CIPRESSA

 

BRESCIA – CITTADELLA    h. 14.00

MIELE G.

BERTI - GARZELLI

IV:       LUONGO

VAR:      LA PENNA

AVAR:       DI IORIO

 

PISA – PARMA      h. 14.00

PAIRETTO

PAGLIARDINI – D’ASCANIO

IV:     MIRABELLA

VAR:     MARINELLI   (VAR ON-SITE STADIO "ARENA GARIBALDI - ROMEO ANCONETANI")

AVAR:     SCATRAGLI   (VAR ON-SITE STADIO "ARENA GARIBALDI - ROMEO ANCONETANI")

 

TERNANA – PALERMO      h. 14.00

 

VENEZIA – BARI    h. 14.00

GIUA

DEL GIOVANE – ROSSI C.

IV:     DI GRACI

VAR:     DI PAOLO

AVAR:      AFFATATO

 

FROSINONE – SPAL    h. 16.15

CAMPLONE

LAUDATO – VIGILE

IV:     PASCARELLA

VAR:     ABBATTISTA   (VAR ON-SITE STADIO "BENITO STIRPE")

AVAR:     COLAROSSI    (VAR ON-SITE STADIO "BENITO STIRPE")

 

REGGINA – COSENZA      h. 16.15

VALERI

IMPERIALE - POLITI

IV:     COLLU

VAR:      PATERNA   (VAR ON-SITE STADIO "ORESTE GRANILLO")

AVAR:       MARGANI   (VAR ON-SITE STADIO "ORESTE GRANILLO")

 

COMO – PERUGIA    Domenica 09/10 h. 16.15

GARIGLIO

GUALTIERI C. - RICCI

IV:       BORDIN

VAR:      MARINI   (VAR ON-SITE STADIO "GIUSEPPE SINIGAGLIA")

AVAR:      BARONI    (VAR ON-SITE STADIO "GIUSEPPE SINIGAGLIA")

 

SUDTIROL – BENEVENTO    Domenica 09/10 h. 16.15

MERAVIGLIA

PRETI - FONTEMURATO

IV:     KUMARA

VAR:     ZUFFERLI     (VAR ON-SITE STADIO "DRUSO")

AVAR:      GUALTIERI M.     (VAR ON-SITE STADIO "DRUSO")

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