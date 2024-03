Serie B, Giudice Sportivo: 8 giocatori fermati per un turno, 2 club multati

Il Giudice Sportivo cons. Ines Pisano, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Moreno Frigerio, nel corso della riunione del 19 marzo 2024, ha reso note le proprie decisioni a margine della trentesima giornata di Serie B. Sono otto, in totale, i calciatori squalificati. Tre turni di stop per Kabashi della Reggiana, due di squalifica invece per Nasti del Bari, un turno a testa per Branca (Cittadella),Cassata (Spezia), Cauz (Modena), Falzerano (Ascoli), Gonzalez (Sampdoria) e Lucchesi (Ternana).