Serie B, Gazzetta: “Palermo candidata alla A, Pirlo può fare differenza. Brunori…”

Secondo il noto quotidiano sportivo, è proprio Andrea Pirlo il tecnico che potrebbe "fare la differenza in una stagione che parte in salita", con il -2 in classifica. Pirlo alla Samp e Nesta alla Reggiana, inoltre, sono i soli campioni del Mondo del 2006 che alleneranno in B dopo le promozioni conquistate la scorsa annata da Grosso e Gilardino, "i flop di Cannavaro, De Rossi e Oddo e l’uscita di scena forzata di Pippo Inzaghi e quella ponderata di Gigi Buffon". Il terzo promosso è stato Ranieri, "il più anziano del gruppo". Questa volta il meno giovane sarà Ballardini, che torna ad allenare in Serie B 17 anni dopo l'ultima volta. Il più giovane è, invece, Aquilani, 39 anni, all’esordio in categoria col Pisa. Mentre "il veterano è Bisoli con le sue 302 panchine, dopo di lui ci sono Longo del Como (158), Corini del Palermo (155) e Pecchia del Parma (151)".