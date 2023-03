Serie B, classifica marcatori dopo la 30° giornata: Lapadula stacca Brunori

In attesa del big match tra Ternana e Bari che chiude la trentesima giornata di Serie B, si evolve la classifica marcatori dopo le gare di ieri ed oggi. Non fa passi avanti Brunori, assente per infortunio nel match tra Palermo e Modena. Al primo posto a pari merito si piazzano Gianluca Lapadula e Walid Cheddira. Il cagliaritano ha siglato due reti nel match contro la Reggina. Il bomber del Bari, come detto, sfiderà la Ternana.