Serie B, Ciaramitaro: “La mia sul Palermo-Como. Parma? Ha il titolo in mano”

Le parole del centrocampista ex Palermo: "Il Parma sta facendo un percorso importante, per me può solo farsi male da solo".

Mediagol ⚽️ 20 febbraio 2024 (modifica il 20 febbraio 2024 | 15:34)

"Ho visto la partita tra Palermo e Como: nel primo tempo la squadra lariana mi ha fatto una buona impressione. La compagine lombarda ha subito gol alla prima azione del Palermo, poi si è sbilanciata e si è demotivata. Credo che il confronto tra Como e Parma sarà molto bello: sicuramente se la squadra ducale dovesse vincere anche al Sinigaglia, ipotecherebbe una gran bella fetta di campionato". Lo ha detto Maurizio Ciaramitaro, intervistato ai microfoni di "ParmaLive". Fra i temi trattati dall'ex centrocampista di Parma e Palermo anche le prestazioni offerte fin qui dal Parma di Fabio Pecchia, capolista del torneo cadetto a +8 dal secondo posto occupato dalla Cremonese.

"Il Parma sta facendo un percorso importante. Da inizio campionato la squadra crociata è partita bene: non si arrende mai e dimostra di voler vincere le partite. Nella gara contro il Pisa ha subito la rete del pareggio al 92', ma subito ha reagito perché voleva ottenere la vittoria. Possiamo dire che il Parma ha il titolo in mano, per me può solo farsi male da solo, ma non penso ciò avvenga. Quella ducale è una squadra attrezzata con ottimi giocatori e ottimi ricambi. La squadra di Pecchia ha voglia di vincere questo campionato, lo dimostra questo successo sul Pisa", le sue parole.

"Non è la prima volta che il Parma riesce a conquistare la vittoria negli ultimi minuti di gara. Evidentemente questo è un aspetto tipico della squadra ducale: i crociati non vogliono pareggiare, non si accontentano, ma vogliono vincere le partite. Vincere più gare possibili vuol dire avvicinarsi all'obiettivo della promozione. Al momento la squadra crociata ha un buon margine di vantaggio sulle inseguitrici, quindi se continuerà con questo rullino di marcia, non ci saranno problemi a concludere il campionato al primo posto", ha concluso Ciaramitaro.

