Serie B, 37o turno: pareggiano Como e Cremonese, Feralpisalò in C. La classifica

In campo in contemporanea tutte e venti le squadre le campionato cadetto per la penultima giornata del campionato di Serie B. Pareggia il Palermo contro l'Ascoli terzultima in classifica, con i rosanero che non accorciano sul Catanzaro sconfitto in casa della Ternana. Poker del Brescia contro il Lecco, fanalino di coda, già matematicamente retrocesso in Serie C. Pari nel match d'alta classifica tra Parma e Cremonese, che terminano il match entrambe in 10 dopo le espulsioni di Balogh e Pickel. Successo della Sampdoria contro la Reggiana. 2-2 tra Pisa e SudTirol e Cosenza-Spezia. Vittoria del Venezia contro la Feralpisalò, che retrocede aritmeticamente in Serie C. Pareggiano anche Cittadella e Bari con le reti di Pittarello e Nasti. 0-0 tra Modena e Como con i lombardi che rimandano il discorso promozione.