Serie B, 19esima giornata: pari per Venezia e Modena, ok Parma e Como

Prosegue il 19esimo turno del campionato di Serie B 2023/24 con i match della giornata. Catanzaro sconfitto dalla Reggiana nell'anticipo del turno di Santo Stefano, andato in scena questo pomeriggio alle 14.00. In campo alle 15.00 ben 14 squadre per l'ultima giornata del 2023. Pareggio a reti inviolate tra Ascoli e Cittadella, dopo i due clamorosi rigori sbagliati da Pittarello. Vittoria per il Parma in casa del Brescia, decisa dai gol di Bernabé e Man, che permette ai crociati di prendere le distanze dalle inseguitrici. Pareggio in extremis del Venezia in casa della Feralpisalò, che frena in classifica e si fa raggiungere al secondo posto dal Como, che conquista invece tre punti sul campo del Cosenza. 2-1 il risultato del match tra Lecco e Sudtirol. Solo un pari per Ternana e Modena contro Pisa e Spezia. Chiudono la giornata Palermo-Cremonese e Sampdoria-Bari, rispettivamente in programma oggi alle 18:00 e alle 20:30.