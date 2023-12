Serie B, 17a giornata: pari Parma a Cosenza, ok Ascoli e Palermo

Vittoria del Brescia nel derby contro il Como, che balza al nono posto. Vince anche la Sampdoria per 2-1 in trasferta al Mapei Stadium contro la Reggiana. Pareggio per 1-1 tra Modena e Cittadella. Sconfitte per Cremonese e Venezia, rispettivamente contro FeralpiSalò e SudTirol. Successo esterno per il Sudtirol contro il Venezia. Pareggio a reti inviolate tra Cosenza e Parma, con la capolista che frena ancora dopo il 3-3 interno contro i rosanero. Il Catanzaro cade in casa dell'Ascoli. 3-2 il risultato della sfida tra Palermo e Pisa andata in scena al "Barbera", decisa dalle reti di Insigne, Brunori e Segre.