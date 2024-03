Schwoch: “SudTirol? Playoff possibili. Il Como si sta giocando la Serie A”

" Il Südtirol può ambire ai playoff? Assolutamente sì : è a un punto dall’ottava piazza, in queste ultime otto giornate può provare a far svoltare una stagione che non era partita sotto i migliori auspici".

Così Stefan Schwoch , ex attaccante di Venezia e Napoli. L'ex giocatore ha rilasciato un’intervista al Corriere dell’Alto Adige soffermandosi sugli obiettivi stagionali del Südtirol , momentaneamente al nono posto in classifica a quota 38 punti.

"Sono rimasto molto sorpreso dall’esonero di Bisoli: penso che nessuno se lo aspettasse e penso anche che se fosse rimasto al suo posto avrebbe fatto un campionato simile a quello che sta facendo Valente, che ha ripagato la fiducia della società e che dopo un inizio difficile, adesso mi pare che abbia in mano la squadra facendola girare al massimo. Giochi chiusi per la salvezza? Assolutamente no: le probabilità di essere risucchiati, per quanto remota, esiste, e la serie B sotto questo punto di vista è tremenda. La sfida di lunedì con il Como? Il Como è forte e si sta giocando la serie A: farà di tutto per fare bottino pieno e credo che cercherà di fare la partita, senza aspettare il Südtirol, tuttavia penso che il risultato sia apertissimo e non mi stupirei se il Südtirol ribaltasse il pronostico".