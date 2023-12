Quotidiano Sportivo: “Pisa, un’intera squadra non gioca. Da Tramoni e Torregrossa…”

Tra scelte tecniche ed infortuni, nel Pisa ci sono undici giocatori che non stanno trovando continuità. Il Palermo aspetta i nerazzurri al "Barbera" il prossimo sabato.

Mediagol ⚽️

L'edizione odierna del Quotidiano Sportivo si sofferma su alcuni calciatori in casa Pisa che, per scelte tecniche o per stop fisici, non stanno trovando continuità in questa Serie B. Sono praticamente undici i giocatori che in nerazzurro non stanno incidendo attualmente, andando a costituire una formazione di "scontenti". Questo il riepilogo ricordando che il prossimo impegno dei toscani è in programma al "Renzo Barbera" di Palermo il prossimo sabato alle ore 16:15:

TRAMONI - infortunatosi nella prima partita della stagione, costretto a rimanere fuori a causa della rottura del crociato fino alla prossima Primavera.

DE VITIS - ultima partita da titolare risale al primo di aprile, in occasione della sconfitta contro il Cosenza per 1-0 in trasferta.

TORREGROSSA - fermatosi a causa dei ripetuti infortuni muscolari di quest’anno, ben sei nelle ultime due stagioni.

IDRISSA TOURE' - 72 minuti in campo in questo campionato, ma una caviglia e una gamba martoriata che non gli danno tregua fin dalla Primavera scorsa.

JURESKIN - solo tre presenze quest'anno.

CARACCIOLO - 200 minuti in campo in quattro presenze quest’anno, ma di fatto schierato solo 11 volte da titolare nell’ultimo anno e mezzo, con una rottura del crociato di mezzo e tanti guai fisici di rimando.

GLIOZZI - appena rientrato, ma finora non ha ancora timbrato il cartellino. Con il Catanzaro era la sua prima da titolare dopo lo scorso campionato e fino adesso in campo ha disputato 118 minuti per quattro presenze complessive.

VIGNATO - undici presenze, ma solo quattro da titolare. Il giocatore non ha mai veramente inciso e non ha prodotto il cambio di passo che ci si sarebbe aspettati da lui quando è stato acquistato sul mercato.

NAGY - sette presenze, solo un paio da titolare.

HERMANNSSON E D'ALESSANDRO - rispettivamente sei e sette presenze all'attivo.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.