Playoff Serie B, ufficializzati calendario, date e orari: al via il 17 maggio

Attraverso un comunicato ufficiale la Lega Serie B ha annunciato ufficialmente il calendario dei prossimi impegni per le formazioni qualificatesi ai playoff e ai playout che prenderanno il via già la prossima settimana. Con la stagione avviata verso la sua fase conclusiva, sono arrivati anche i primi verdetti: già matematicamente raggiunta la Serie A per il Parma, con Venezia e Como ancora in piena lotta per accaparrarsi il secondo posto. Certe anche le retrocessioni di Lecco e Feralpisalò, dopo appena un anno di permanenza nella categoria. Playoff per l’ammissione al Campionato di Serie ATurno preliminare (gara unica)Venerdì 17 maggio 2024 (6a vs 7a) – ore 20.30Sabato 18 maggio 2024 (5a vs 8a) – ore 20.30Semifinali (andata)Lunedì 20 maggio 2024 (6a/7a vs 3a) – ore 20.30Martedì 21 maggio 2024 (5a/8a vs 4a) – ore 20.30Semifinali (ritorno)Venerdì 24 maggio 2024 (3a vs 6a/7a) – ore 20.30Sabato 25 maggio 2024 (4a vs 5a/8a) – ore 20.30FinaliGiovedì 30 maggio 2024 (andata) – ore 20.30 Domenica 2 giugno 2024 (ritorno)* - ore 20.30​CHI VA AI PLAYOFF - Una tra Como e Venezia (chi non salirà direttamente in A) sarà in semifinale, così come la Cremonese. Già certi di esserci Catanzaro (certo del quinto posto), Palermo, Sampdoria e Brescia, da stabilire gli accoppiamenti.IL TABELLONE DEI PLAYOFFCatanzaro contro ottava (quarti)Sesta contro settima (quarti)Catanzaro/ottava contro Cremonese (semifinali)Sesta/settima contro terza (semifinali)QUANDO SI GIOCANO I PLAYOUT - Di seguito date e orari dei playout:Playout per la permanenza nel Campionato Serie BKT Giovedì 16 maggio 2024 (andata) – 17a vs 16a (ore 20.30)Giovedì 23 maggio 2024 (ritorno) – 16a vs 17a (ore 20.30)