Pirlo: “Palermo costruito per la Serie A. Corini? Spero di dargli un bel dispiacere”

Sfida tra tecnici bresciani in questo big match Sampdoria-Palermo. Andrea Pirlo presenta così la sfida contro il compaesano Eugenio Corini.

La Sampdoria è quart'ultima in classifica ed in perenne affanno, con Andrea Pirlo che rischia seriamente l'esonero in caso di flop contro il Palermo ed una serie di indisponibili che complica ulteriormente la situazione in casa doriana. Il tecnico blucerchiato ha presentato in sala stampa la sfida in programma al "Ferraris" contro i rosanero alle 16.15. Queste le sue dichiarazioni riportate da TMW:

"L'aria che si respira è quella di una squadra che sta attraversando un momento difficile. Lo sapevamo anche prima di Salerno, sapevamo di andare ad affrontare una squadra di A con giocatori che magari avevano giocato poco e volevano mettersi in mostra. Dopo la partita ci siamo messi a lavorare, l'obiettivo è la partita di domani. Mi spiace non essere presente. Dall'alto saremo sempre in contatto, come succede anche nelle altre partite con gli analisti. Spiace non essere in panchina".

VINCERE CONTRO I ROSANERO - "Per me è importante come per tutta la squadra. Io faccio parte della Sampdoria. Se vince la Sampdoria, vinco io. Se vinco, vince la Sampdoria. Qui non si parla di Pirlo in sé, si parla solo di squadra e di Sampdoria. Questo è l'obiettivo principale".

FOCUS SUL PALERMO - "E' una squadra costruita per cercare di andare in Serie A, hanno speso parecchio con l'obiettivo di essere promossa. Non abbiamo paura di nessuno, andiamo a giocarci la nostra partita. Siamo una squadra con grandi valori e stiamo cercando di portare a far vedere le qualità che abbiamo. Affronteremo il Palermo a viso aperto, nella testa dei ragazzi c'è grande tranquillità ma anche grande consapevolezza".

IL RITIRO DOPO LA BATOSTA CON LA SALERNITANA - "Siamo andati ieri sera per cercare di concentrarci dopo la partita di Coppa Italia. Era importante stare insieme per fare recupero, questo ci è servito e spero ci serva per arrivare bene domani".

E SU CORINI - "Abbiamo condiviso una stagione, io ero molto giovane avevo 16 anni e lui era tornato. Ci conosciamo da tanti anni. Sono contento che stia facendo bene. Speriamo domani di dargli un bel dispiacere".

