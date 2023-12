Parma-Palermo, Estevez: “Pareggio incredibile, noi uniti fino alla fine. Serie B…”

Autore del gol che ha accorciato le distanze, Estevez si gode la rimonta del suo Parma contro il Palermo e analizza l'attuale Serie B.

Nahuel Estévez, centrocampista del Parma, è stato autore del primo dei tre gol degli emiliani nell'ultimo turno contro il Palermo, terminato 3-3 con i ducali a riacciuffare il pareggio in zona Cesarini. Questo il pensiero dell'argentino ai microfoni di a TVParma:

“Non sono solo gli undici che scendono in campo, ma anche chi entra dalla panchina è importante e tante volte ha cambiato la partita. Siamo una squadra di 25 calciatori e siamo tutti importanti. Charpentier e Mihaila hanno fatto molto bene domenica, ma anche Camara ha fatto benissimo. Abbiamo fatto una grandissima gara, nonostante la partita si fosse messa male perché dopo 20 minuti eravamo 2-0 sotto. Il secondo tempo siamo andati in avanti, a cercare la vittoria, e sul 3-1, come diciamo sempre fino alla fine, la squadra ha fatto un pareggio incredibile. La squadra crede in quello che fa, la squadra crede in quello che dice il mister, e siamo un gruppo unito che lotta fino alla fine".

LA CLASSIFICA -“Si guarda, ma in Serie B cambia tutto in poco tempo. Ora abbiamo tre partite dove tutti dicono che sono partite semplici, ma non è così. Andiamo a Cosenza, che è un campo difficile contro una squadra che viene da tre sconfitte di fila. Già contro il Lecco abbiamo visto che non è facile giocare contro squadre che lottano per salvarsi. Pur non meritando i lombardi hanno vinto contro di noi e quindi non dobbiamo sottovalutare nessuna partita,in Serie B non ci sono partite facili”.

PECCHIA -“È un grandissimo allenatore per come prepara le partite, ma è anche una grande persona. Per noi è importante per saper guidare un gruppo, parla bene con i calciatori ed è chiaro con tutti. A me piace questo aspetto di lui”.

